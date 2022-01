La Costa Toscana è arrivata a Sanremo, lo spettacolo all'alba con in rada l'ammiraglia del colosso italiano - Riviera24

Sanremo. E’ sicuramente l’assoluta novità della 72esima edizione del Festival di Sanremo e la scena se la prende tutta, regalando uno spettacolo insolito: come da copione, all’alba è arrivata in rada a Sanremo la Costa Toscana, il nuovo gioiello del gruppo Costa Crociere. L’ammiraglia del colosso italiano, gemella della “Smeralda”, sarà “dependance” del Teatro Ariston nelle serate del Festival, diventando palco “galleggiante” per spettacoli ed eventi.

Per portare la Toscana a Sanremo, Costa e Rai hanno lavorato mesi. All’operazione commerciale e di marketing, si affianca poi il non meno importante piano della sicurezza a cui ha lavorato la Capitaneria di Porto della Città dei Fiori, al comando del tenente di vascello Carmela D’Abronzo.

Lunga 337 metri, pari a metà della diga foranea del Porto Vecchio di Sanremo, la nave è ben visibile per chilometri di costa.

Intorno alle 9 inizieranno le operazioni di trasbordo di tecnici Rai e ospiti, che da Porto Sole raggiungeranno la nave. In giornata, inoltre, è atteso l’arrivo di una unità della Guardia Costiera: un’imbarcazione lunga circa 40 metri che ormeggerà in porto. I dettagli dell’arrivo della nave militare sono ancora top secret.