Juniores Under 19, i recuperi della nona e dodicesima giornata

Genova. L’Under 19, sabato 29 gennaio, sarà impegnata sui campi con i recuperi valevoli per la nona e undicesima giornata di campionato. Calcio d’inizio alle 15 per le due gare: Castelnuovo Vomano-Pineto (H) e Francavilla-Portici (M). Nel girone H, a dieci squadre, è il Vastogirardi in testa alla classifica seguito dal Notaresco e Chieti, a parità di punti diciassette. Dopo un lungo periodo senza giocare, il Castelnuovo affronterà il Pineto che si porta avanti nella classifica con un solo punto di differenza. Lo annuncia la Lnd.

Il match, per entrambe le squadre, servirà ad allontanarsi dalla zona calda. Nel girone M il primo posto è conteso dal San Giorgio e Sorrento che hanno raggiunto gli stessi punti ventiquattro, a seguire il Francavilla. I ragazzi del Portici, dopo sette sconfitte, sono scivolati al penultimo posto.

Le designazioni arbitrali

Girone H

Castelnuovo Vomano- Pineto (Arbitro Asia Armaroli di Teramo)

Girone M

Francavilla-Portici (Arbitro Pasquale Libertella di Moliterno)