Incontro di preghiera per San Michele con Salvatore Valenti - Riviera24

Sanremo. Il 30 gennaio 2022 a Sanremo sarà presente Salvatore Valenti, il noto siciliano che da almeno 10 anni afferma di “vedere” San Michele. Valenti arriverà a Sanremo per presentare pubblicamente le richieste dell’Arcangelo nell’ambito del locale Sinodo, voluto dal Papa per avere “dal basso” suggerimenti.

«Salvatore Valenti è già stato varie volte nel ponente ligure dove è nato uno degli oltre 100 Gruppi di preghiera a San Michele operanti in Europa, ma ora per la prima volta chiederà ufficialmente di rimettere alla fine della Messa, la famosa preghiera a San Michele, che Papa Leone XIII° scrisse dopo una sua spaventosa visione. Cioè rimettere le “preci leonine” che la contestatissima Riforma liturgica ha limitato alle Messe solenni. Anche nel 2018 un conferenziere propose a un giovane sacerdote di Gela di chiederlo al Papa, in visita in Sicilia, e il Papa decise di mettere la preghiera in prova alla fine del Rosario, poi la confermò, ma… pochi lo sanno e ancor meno lo fanno! Tra questi, alcune parrocchie liguri e ogni 29 del mese, i Gruppi di preghiera di San Michele, detti Armata di Cristo e ora San Michele per interposta persona, va al Sinodo a chiederlo per il bene della Chiesa oggi tanto tribolata» comunicano da parte di Salvatore Valenti.

Valenti sarà presente e farà la testimonianza all’incontro di preghiera che si svolgerà il 30 gennaio alle 20,45 presso la parrocchia “Nostra Signora degli Angeli” a Cipressa ed il 31 gennaio a Bordighera presso la parrocchia “Madonna dei Fiori” alle ore 17,30.