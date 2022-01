"Incompiuta", cantiere per la messa in sicurezza ai blocchi di partenza - Riviera24

Diano Marina. I lavori per la messa in sicurezza dell’incompiuta giungono finalmente alla fase di avviamento. Dopo l’affidamento dell’appalto iniziano le attività nel cantiere che dovrà rendere nuovamente sicura una delle passeggiate più panoramiche del comprensorio e che da circa un anno non era più praticabile, a causa del crollo di una parte del muro di sostegno.

Un lavoro di importanza strategica, anche e soprattutto in vista della stagione estiva, per il quale il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi aveva espresso notevole soddisfazione, viste le difficoltà nel mandare avanti tutte le attività comunali nel pieno di una pandemia, con tutti i ritardi e le incertezze che questa comporta.