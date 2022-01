Inaugurato un presepe-diorama ambientato in Piazza Pagliari dal Circolo Parasio - Riviera24

Imperia. Se é vero che la Natività é una tematica piuttosto diffusa nel periodo natalizio, vederla rappresentata in un modellino in miniatura di uno degli angoli più suggestivi di tutta la città fa davvero molto effetto.

Ieri pomeriggio é stato infatti inaugurato, anche se un po’ in ritardo a causa del Covid, un meraviglioso presepe ambientato in piazza Pagliari realizzato dal presepista imperiese Giuseppe Ascheri: un vero e proprio gioiellino che si aggiunge alle tante attività organizzate dal Circolo per impreziosire e valorizzare il quartiere.

Grande la soddisfazione per la presidente Simona Gazzano che proprio in occasione dell’inaugurazione ha introdotto un interessantissimo momento di approfondimento storico su questa antica tradizione locale durante il quale sono intervenuti l’autore dell’opera, Gabriele Oreggia, Giacomo Raineri ed Angelo Giribaldi ognuno arricchendo con la sua esperienza e le sue conoscenze il momento conviviale.