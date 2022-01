Imperia, un bando da oltre 100mila euro per il ricovero di cani e gatti abbandonati - Riviera24

Imperia. Il comune di Imperia ha aperto un bando per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento degli animali. Si tratta quindi di un fondo rivolto in particolare alla cura di cani e gatti in libertà, ossia di randagi, senza alcun padrone affinché possano ricevere le cure necessarie di un canile e un gattile.

Il bando include anche gli animali ritrovati sul territorio del comune di Imperia, che non vengano reclamati.

Il valore del bando è di 105.580 euro su base biennale. Con un eventuale rinovo per il periodo e per l’importo. Il termine per la ricezione delle offerte è il 16 febbraio del 2022 alle ore 12.00.

Il testo completo del bando sui canali del comune di Imperia.