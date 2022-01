Imperia, strada per Sant'Agata in pessime condizioni tra profonde buche e rattoppi. La segnalazione di un lettore - Riviera24

Imperia. La situazione della strada per la frazione di Sant’Agata a Imperia é davvero critica; ci scrive un nostro lettrore: «noi residenti dobbiamo fare lo slalom tra le buche, sia in auto che in moto, con conseguenze molto pericolose per la nostra incolumità personale e per i nostri mezzi».

Siamo andati quindi in prima persona a riportare la situazione e la strada risulta per la maggior parte un vero e proprio gruviera di rattoppi e buche che crea numerosi disagi ai cittadini.