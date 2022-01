Imperia, servizio civile all'Adoc e all'Ital Uil: domande fino al 26 gennaio - Riviera24

Imperia. Sono 56.205 i posti disponibili sul territorio nazionale per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di servizio civile. Fino alle 14 di mercoledì 26 gennaio è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi. Alla Uil, in Liguria, presso le strutture Adoc (consumatori) e Ital Uil (patronato) sono disponibili posti per i seguenti progetti:

“Check up dei diritti: informarsi è semplice, reclamare è facile”. Il bando del servizio civile è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni. Partecipare è semplice: scarica il bando del Servizio Civile Nazionale https://adocnazionale.it/…/progetto_ADOC_CHECK_UP_DEI…. La scadenza per le iscrizioni è alle 14 del 26 gennaio 2022. Il compenso è di € 444,30 al mese, l’impegno è di 25h/settimana

Nuovo Bando Servizio Civile 2021. L’iscrizione avviene con SPID, Sistema pubblico di identità digitale, entro il 26 gennaio 2022. Per maggiori informazioni: Adoc Imperia tel. 333 /5331140 o mail: adoc.imperia@gmail.com

Servizio civile digitale Ital Uil e Uil Pensionati. Due progetti Ital in collaborazione con la Uil Pensionati per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini. Nasce una collaborazione tra la Uil Pensionati e l’Ital, nell’ambito del Programma quadro di sperimentazione del Servizio civile digitale, per sviluppare le competenze digitali tra la popolazione anziana, ridurre il divario digitale, favorire il dialogo tra le generazioni.

– Pillole di cultura digitale

– Solidarietà digitale.

I giovani e le giovani, di età compresa tra 18 e 28 anni di età, che vogliono partecipare a questi due progetti Ital come operatori volontari del Servizio civile universale hanno tempo fino alle 14 del 26 gennaio 2022 per presentare la domanda.

Aderisci al servizio civile digitale Ital Uil – Il patronato dei cittadini.

– Informa Ital II (Educazione e promozione culturale, paesaggistica ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport)

– Società connessa (Educazione e promozione culturale, paesaggistica ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport)

La durata del progetto è di 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali e un compenso di 444,30. Per info Ital Uil: 010.585865; www.uilliguria.it; http://www.italuil.it/jsps/216/Attivita/615/Servizio_Civile_ITAL/638/I_nostri_progetti.js.