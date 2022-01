Imperia, sabato e giovedì open day al liceo Vieusseux

Imperia. Il Liceo Vieusseux informa le famiglie e gli alunni delle scuole medie che sono stati previsti due ulteriori open day nel mese di gennaio 2022: sabato 15 gennaio, dalle 10 alle 13 e giovedì 20 gennaio dalle 15 alle 18.

Non è necessaria la prenotazione. Gli ingressi saranno gestiti in sicurezza nel rispetto del protocollo anticovid. «Daremo supporto per la compilazione della domanda di iscrizione», fa sapere la scuola.

La referente prof. Sabina Cerzosimo e gli studenti del gruppo orientamento, tra cui i rappresentanti di istituto Francesco Favale, Davide Maccario, Pietro Zagarella e Riccardo Lanza, presentano l’offerta formativa del Liceo ed i principali ampliamenti, tra cui:il corso Esabac che consente di arrivare al doppio diploma, italiano e francese Baccalauréatù; il corso, l’unico in provincia di Imperia, a curvatura biomedica che offre dal terzo anno, per tutti gli indirizzi, la frequenza di lezioni supplementari di anatomia, fisiologia e medicina condotte da professori di scienze e da membri dell’Ordine dei Medici (50 ore annue).

E ancora: i corsi ICDL per l’ottenimento della Certificazione Internazionale Digitale in quanto il Liceo è accreditato come Test Center AICA e utilizza gli ambienti scolastici per la formazione e per l’effettuazione delle sessioni di esami e i corsi PET e FIRST di lingua inglese, essendo centro autorizzato Cambridge.

Per maggiori informazioni: www.liceoimperia.edu.it

Per ricevere informazioni e dépliant digitali: orientamento@vieusseux.imperia.it.