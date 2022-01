Imperia. Atti vandalici ai danni del chiosco della pista di pump track di Castelvecchio a Imperia. Come noto, il bar non ha ancora una gestione e l’ultimo bando per l’affidamento è andato deserto.

I vandali hanno danneggiato la struttura con scritte, imbrattato le pareti e danneggiato gli infissi. La polizia locale sta effettuando i rilevamenti del caso.