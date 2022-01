Imperia, quattro question time previste in consiglio comunale. Ne viene presentata solo una - Riviera24

Imperia. Da quattro diventano tre le question time presentate oggi in consiglio comunale di Imperia. I tre interventi previsti dal consigliere Risso e dalla consigliera Chiarini non sono stati presentati dal momento che, come da comunicazione entrambi, non potranno essere presenti alla seduta.

Presente invece il consigliere Saluzzo che ha sottolineato la questione dei poli museali della città e del planetario di Imperia. «Non vogliamo fare una semplice e sterile critica ma segnalare le criticità riscontrate sia a livelo museale sia nel planetario. Chiediamo di valutare un nuovo bando e di considerare anche l’Associazione “amici del museo navale”, che ha profuso molto impegno: è giusto dare un certo riscontro a chi ha partecpato attivamente. Sarebbe importante ipotizzare una nuova voce nel dare e non solo nel prendere».

Puntuale la risposta dell’assessore Marcella Roggero «Abbiamo individuato 5 soggeti interessati, che non sono potuti intervenire a causa del piano economico finanziario. Tenteremo di corregerlo sulla base delle situazione attuale, sul medio e lungo termine. Il bicchiere va visto mezzo pieno perchè abbiamo investito moltissimo sui musei e abbiamo trovato fondi. La precendete amministrazione ha iniziato i lavori nel 2013 e li ha finiti “monchi” nel 2017. Stiamo portando avanti il progetto e in questo abbiamo coinvolto gli “amici del museo navale” a cui va riconosciuta la nostra gratitudine per aver fatto il loro lavoro, abbiamo accolto le loro richeste ma bisogna anche essere rispettosi delle leggi dell’amministrazione. Per quanto riguarda la gara del planetario: non abbiamo potuto aprire perchè una struttura simile ha bisogno di un planetarista e non di un improvvisato. Vogliamo aprire quando tutto sarà completato. Sono azioni valorizzanti e non penalizzanti».