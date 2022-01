Imperia, precipita nell'Impero: grave un giovane - Riviera24

Imperia. Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito, in modo grave, dopo un volo di oltre quindici metri dal ponte della Ferrovia, in via Argine Destro, al greto del torrente Impero. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 18,30.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando centrale e il personale sanitario del 118.

Ad allertare la macchina dei soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno udito le urla del ragazzo, rimasto inizialmente cosciente nonostante le ferite riportate: traumi e fratture per le quali è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità, dopo essere stato sedato e intubato dal medico. E’ in pericolo di vita.

Presente anche la polizia che esaminerà i filmati della telecamere di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto e comprendere se si sia trattato di un gesto volontario o se il 18enne è stato vittima di un incidente. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale.