Imperia, posti barca in uso gratuito per chi promuove la città - Riviera24

Imperia. Il comune di Imperia ha aperto un bando per l’assegnazione in uso gratuito di 7 posti barca da assegnare ad imbarcazioni che promuovono e favoriscono il turismo in città. Il bando è riservato alle imbarcazioni che effettuano servizio di trasporto finalizzato al servizio turistico promozionale delle aree marine della città di Imperia e limitrofe.

I posti barca gratuiti, concessi per la durata di 5 anni, prorogabili di altri 5, sono stati individuati sia nel porto di Porto Maurizio dove ne sono a disposizione 5, sia nel porto di Oneglia dove ne sono a disposizione 2.

Il servizio dovrà essere svolto secondo percorsi concordati con i competenti Uffici comunali. Tra i requisiti, la lunghezza dell’imbarcazione, che non dovrà superare u 55 piedi (16.754 mt), la garanzia di assicurare il servizio tassativamente da aprile a settembre oltre ad occasioni particolari, riportare su una parte laterale la scritta “Città di Imperia”, il brand e, sull’altro lato del mezzo, la scritta con la dicitura: “servizio visite turistiche”.

Sul sito del comune tutte le informazioni per accedere al bando.