Imperia onora la memoria dei "Deportati del Trasporto 81" - Riviera24

Imperia. Proseguono ad Imperia le iniziative legate al “Giorno della Memoria”. Oggi è sata inaugurata la mostra ‘In Treno con Teresio – I Deportati del Trasporto 81 – Bolzano – Flossenbürg | 5-7 settembre 1944’ a cui è seguita la presentazione in biblioteca.

Presenta all’apertura il sindaco Claudio Scajola che ha ricordato quanto sia importante tramandare la storia ai giovani: «Quando si parla di temi come la Resistenza, deve essere un ricordo di tutti. E’ stata una lotta di popolo e i nostri giovani sanno poco di quello che è successo nel passato. Il problema da affrontare è quello di far conoscere ai giovani la storia, altrimenti rischiamo che tutta possa rimanere patrimonio di un incontro fra pochi, nostalgici mentre deve essere di tutti».

Il sindaco Scajola ha anticipato che dal 27 gennaio, giorno della memoria, prenderà il via una nuova iniziativa per ricordare le vittime imperiesi: «La nostra commissione toponomastica ha effettuato un lavoro di ricerca per risalire ai nominativi di tutti i cittadini che sono finiti nei campi di concentramento e non sono più tornati. Inizieremo, alla presenza del Prefetto, alla collocazione della prima pietra d’inciampo di fronte all’abitazione dove viveva questa persona e dove non è più tornata».

Presente anche il Prefetto Armando Nanei, che ha commentato:«Viviamo anni e anni di pace Il secolo breve, 900, ha visto due guerre mondiali e non riusciamo ad apprezzare spesso cosa voglia dire aver vissuto in pace. Dovremmo rifletterci di più perché una cosa che abbiamo e diamo per scontata».

Presenti autorità civili e militari e uan delegazione del liceo Vieusseux. La mostra sarà aperta fino a sabato 29 gennaio in Galleria del Rondò, Piazza Dante ad Imperia.