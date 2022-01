Imperia, nuovo corso di “Management del turismo esperienziale e sostenibile” con CNA - Riviera24

Imperia. CNA Turismo e Commercio insieme alla fondazione ECIPA e Università Sapienza di Roma, per proseguire nella fitta rete di iniziative volte a fornire un sostegno concreto agli operatori del settore turistico, propone un nuovo ciclo di seminari di alta formazione manageriale. Il percorso a titolo “Management del turismo esperienziale e sostenibile” prenderà il via venerdì 28 gennaio e, interamente gratuito per gli associati CNA, proseguirà con altri quattro appuntamenti, sempre in modalità online della durata di 2 ore, dalle 10 alle 12.

«Docenti di grandissimo rilievo per un percorso che parlerà di promozione e valorizzazione dell’attività turistica, di creazione di prodotti e pacchetti del turismo esperienziale nel segno della sostenibilità, una formazione mirata per lo sviluppo di professionalità e autoimprenditorialità» – commenta il segretario CNA Imperia, Luciano Vazzano.

Ecco il programma:

Venerdì 28 gennaio

Autoimprenditorialità, Economia, management e marketing turistico

Professoressa Valentina Feliziani – Sapienza Università di Roma

Venerdì 4 febbraio

Analisi e valutazione economico-finanziaria, pianificazione e controllo

Professor Mario Calabrese – Sapienza Università di Roma

Venerdì 11 febbraio

Geografia del turismo e del paesaggio

Professor Armando Montanari – Sapienza Università di Roma

Venerdì 18 febbraio

Turismo esperienziale, web e digital-marketing turistico

Professor Fernando Martinez de Carnero Calzada e Prof. Giordano Merlicco – Sapienza Università di Roma

Venerdì 25 febbraio

Turismo sostenibile

Professor Luca Alteri- Sapienza Università di Roma

«Il turismo è sicuramente uno dei settori che sono stati maggiormente colpiti dall’esplosione dell’emergenza sanitaria – continua Vazzano – In questo difficile contesto, sviluppare nuove competenze e professionalità in funzione dei nuovi fabbisogni della domanda diventano un investimento indispensabile: una formazione sempre disponibile, flessibile e aggiornata che CNA Turismo e Commercio, insieme con Fondazione ECIPA e Università Sapienza, intende mettere in campo per rimanere vicino alle imprese».

«Il settore turistico – conclude – è capace di creare ricchezza e occupazione se ben gestito, ma il buon turismo non si può improvvisare. È molto importante formare figure professionali capaci di analizzare ogni aspetto legato a questo settore in costante crescita, che sappiano intercettare i nuovi trend del turismo: Esperienziale e Sostenibile. Questa evoluzione va letta attraverso la valorizzazione delle peculiarità del nostro territorio, che sa davvero distinguersi quando promuove la propria autenticità, le tradizioni, i sapori, l’arte e la cultura e che è in grado di offrire esperienze uniche e molto apprezzate dal mercato nazionale e internazionale».