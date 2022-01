Imperia, nuove isole ecologiche in via Cascione tra lamentele e dubbi - Riviera24

Imperia. Dopo l’installazione delle nuove isole ecologiche nella zona bassa di via Cascione ad Imperia, le opinioni di commercianti ed abitanti sono contrastanti. Molte le polemiche e le preoccupazioni.

Intervistati da Riviera24, alcuni negozianti si dicono scontenti della situazione e tra le motivazioni principali sicuramente c’è la riduzione di diversi parcheggi per i motorini e i contenitori, oltre ad essere esteticamente non condivisibili, sono eccessivamanete vicini alle attività comemrciali. In ultimo la preoccupazione è già rivolta all’estate quando con il caldo si prevede la problematica degli odori e annessi, soprattutto per i rifiuti organici.

Altri negozianti invece sono invece concordi nel posizionamento, ritenendo che tra la scelta dei mastelli e delle isole ecologiche, che probabilmente dovranno ancora essere “camiffate” esteticamente, per non dare tropo nell’occhio, non vedono male il posizionamento.