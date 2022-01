Imperia, nebbia sul Pizzo d'Evigno. Escursionista si perde tra i boschi - Riviera24

Imperia. Ricerche in corso da questo pomeriggio per una ragazza di trent’anni che si è persa tra i boschi del monte Pizzo d’Evigno, sulle alture di Diano Marina.

La donna, residente in provincia di Imperia, stava effettuando un trekking in solitaria, quando è stata colta dalla nebbia, perdendo l’orientamento e la possibilità di avere una connessione stabile con il proprio cellulare. Sul posto si stanno recando i vigili del fuoco, all’opera per geolocalizzare la posizione esatta dell’escursionista che si trova in buone condizioni di salute.