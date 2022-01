Imperia. L’8 febbraio, in occasione del Safer Internet Day, verrà organizzato un webinar con lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini che parlerà di “internet in adolescenza: nuove normalità o nuove dipendenze?”.

L’incontro è aperto anche per il personale docente: potranno esser riconosciuti come attività formative per il personale docente, art. 1 c. 124 della legge 107/2015 e ai sensi del DM 797/2016; verrà quindi rilasciato attestato.

Per iscriversi cliccare qui.