Imperia, incontri per genitori: il 1 febbraio webinar sul tema del Care

Imperia. Nuove opportunità di incontri per le famiglie. Il 1 febbraio si terrà un webinar che affronterà il tema del CARE, con uno spaccato sul tema della responsabilità genitoriale, con la partecipazione della sociologa Luisa Ribolzi.

L’incontro è aperto anche per il personale docente: potranno esser riconosciuti come attività formative per il personale docente, art. 1 c. 124 della legge 107/2015 e ai sensi del DM 797/2016, verrà quindi rilasciato attestato.

Per iscriversi all’incontro cliccare qui.