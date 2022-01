Imperia, in prognosi riservata il 18enne precipitato nel torrente - Riviera24

Imperia. Lotta tra la vita e la morte in un letto del reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il 18enne precipitato nel tardo pomeriggio di ieri nel greto del torrente Impero. E’ in prognosi riservata a causa dei gravi traumi che si è procurato cadendo da un’altezza di circa venti metri dal ponte della Ferrovia, in via Argine Destro, a Imperia.

A salvarlo sono stati i vigili del fuoco del comando centrale, intervenuti intorno alle 18,30 di venerdì, insieme al personale sanitario del 118 e alle forze dell’ordine. A far scattare la mobilitazione di soccorsi sono stati alcuni passanti, che hanno udito, in lontananza, le urla disperate del giovane, rimasto inizialmente cosciente nonostante le condizioni critiche in cui lo hanno trovato.

Non è chiara, al momento, la dinamica dell’accaduto. Anche se l’ipotesi più probabile sembra essere quella di un atto autolesionistico, non si può ancora escludere che si sia trattato di una caduta accidentale. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, il ragazzo sarebbe precipitato dalla parte superiore del ponte, facendo un volo di circa venti metri prima di schiantarsi al suolo. La polizia sta passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascoltando testimoni oculari e familiari del giovane per comprendere cosa sia realmente successo. Testimone chiave sarà il 18enne, che non appena le sue condizioni glielo permetteranno, potrà raccontare agli agenti cosa gli è successo.