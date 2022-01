Imperia, il sindaco Scajola incontra i commercianti di via Trento

Imperia. Dopo il sopralluogo di ieri del sindaco Claudio Scajola sulla pista ciclabile che collegherà il Prino ad Oneglia, il primo cittadino ha incontrato i commercianti di via Trento.

Negli ultimi giorni aveva destato preoccupazione tra le attività commerciali della zona, la chiusura della strada e la modifica della viabilità per i lavori della ciclopedonale. Il sindaco Claudio Scajola ha quindi dato mandato ai tecnici della direzione lavori di preparare soluzioni tecniche alternative per la zona di via Trento.

Come fa spere il comune, non appena queste saranno pronte, a breve termine, il sindaco convocherà Confcommercio, Confesercenti e ovviamente i commercianti per discuterle insieme, in un’ottica di collaborazione e dialogo.