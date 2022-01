Imperia. Vigili del fuoco e tecnici in azione per una fuga di gas in strada. E’ successo stamane verso le 11 in Salita della Stazione vicino al vecchio scalo ferroviario di Oneglia.

A quanto pare una tubatura esterna del metano ha iniziato a perdere. Sul posto sono intervenuti i pompieri dal Comando provinciale e gli uomini dell’Italgas. In meno di un’ora la zona e la condotta sono state messe in sicurezza.