Imperia, ecco come cambia la viabilità dopo i lavori in via Ballestra - Riviera24

Imperia. Sono terminati da alcune settimane i lavori di riqualificazione di via Giovanni Ballestra ad Imperia, che ne hanno visto la messa in sicurezza e la creazione di un percorso che collega la frazione di Piani alla nuova pista ciclo pedonale, attualmente in costruzione.

Strada nuova, regole nuove anche per la viabilità, che subirà alcune modifiche. Con decorrenza da oggi, lunedì 24 gennaio, ecco cosa cambia.

In via Giovanni Ballestra è consentito il doppio senso di circolazione e divieto di sorpasso lungo tutta la strada. In corrispondenza dell’intersezione con via Poggi è d’obbligo fermarsi e dare la precedenza per tutti i veicoli allo STOP. In corrispondenza dell’intersezione con il ponte di Piani obbligo di fermarsi e dare la precedenza per tutti i veicoli allo STOP.

Saranno inoltre realizzati tre attraversamenti pedonali in prossimità dell’intersezione con via Poggi, in corrispondenza dell’ingresso del campo sportivo Riviera dei Fiori ed in prossimità. Un ulteriore passaggio pedonale, verrà posto dall’intersezione con l’Aurelia sul tratto di strada che conduce in via Poggi civico 1, sul lato ponente della strada, dove sarà anche posto il divieto di sosta permanente.

Per quanto riguarda i parcheggi, in tutto ne saranno creati 85.