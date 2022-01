Imperia, comune e protezione civile distribuiscono bottiglie d’acqua a chi è in coda per il tampone

Imperia. In queste ultime settimane il centro tamponi – drive through allestito dall’ASL1 sul molo Silvio Pastorelli ad Imperia è stato oggetto di molte critiche soprattutto per le infinite code degli utenti.

L’amministrazione ha cercato dapprima di intervenire con l’ausilio della polizia locale, per il controllo del traffico ed ora lo farà distribuendo acqua minerale alle persone in attesa di tampone.

La massiccia affluenza di persone che devono sottoporsi obbligatoriamente alla verifica, comporta una lunga attesa, che a volte si protrae anche per più ore, come è noto. Per cercare di fornire un piccolo sollievo a chi attede di effettuare il tampone, il comune di Imperia, in collaborazione con i volontari appratenti al gruppo comunale Protezione Civile, offrirà delle bottiglie d’acqua da 0,5 lt.