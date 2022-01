Imperia, arriva la ciclabile. Ecco le modifiche alla viabilità

Imperia. La ciclabile diventa una realtà ad Imperia e insieme ai lavori e al cantiere, arriva anche il cambio di viabilità per la tratta fra viale Matteotti e il sottopasso per via Trento, sull’argine destro.

E’ stata infatti emessa un’ordinanza con decorrenza 18 gennaio e valevole fino al 29 agosto 2022 in base alla quale il traffico subirà le seguenti modifiche:

VIALE GIACOMO MATTEOTTI

In corrispondenza del sottopasso che conduce in via Trento, divieto di transito per tutti i veicoli ad esclusione di quelli inerenti il cantiere. Per la direttrice di marcia levante-ponente, direzioni consentite diritto o a sinistra per tutti i veicoli. Per la direttrice di marcia ponente-levante, direzioni consentite diritto o a destra per tutti i veicoli.

VIA ARGINE DESTRO

Nel tratto compreso tra il civico 97 e l’intersezione con via Sant’Agata, su ambo i lati della strada divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. La strada viene disciplinata a senso unico di circolazione con direttrice di marcia levante – ponente (dall’argine Destro direzione via Trento).

VIA SANT’AGATA

In corrispondenza dell’intersezione con via Argine Destro, direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli.

VIA TRENTO

Nel tratto compreso tra l’intersezione con via Sant’Agata e la traversa che conduce al civico 65 e seguenti, su ambo i lati della strada, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.