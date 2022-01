Imperia, Arizona si è smarrita in zona Caramagna: qualcuno l'ha vista? - Riviera24

Imperia. Nella mattinata di domenica 9 gennaio, si è smarrita la gattina immortalata nella foto in zona Caramagna, in strada Ciosa.

Si chiama Arizona, ha 10 mesi e ha il pelo di colore rosso. E’ sterilizzata e ha microchip, non è abituata a stare all’esterno perché vive in appartamento e non è in grado di procacciarsi il cibo. I padroni stanno provvedendo ad affiggere, in zona, cartelli sullo smarrimento.

Se qualcuno la vedesse è pregato di contattare il 3397713017, il 3771473061, lo 0183810294 o il 3292854233. Si offre cospicua ricompensa.