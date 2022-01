Imperia, anno scolastico 2022-2023: aperte le iscrizioni online delle classi prime - Riviera24

Imperia. Fino al 28 gennaio sono aperte le iscrizioni online delle classi prime per l’anno scolastico 2022-2023.

In occasione delle iscrizioni del nuovo anno scolastico (2022/2023) è stato presentato il nuovo portale regionale che raccoglie l‘offerta formativa di tutte le province.

In particolare è possibile ora informarsi partendo da ambiti tematici: per ogni argomento sono elencati i possibili percorsi afferenti; ogni percorso è a sua volta cliccabile con la presentazione dello stesso (apprendimenti previsti, propedeuticità a percorsi professionali o di prosieguo dello studio, materie previste per normativa) ed infine viene indicato se il percorso è attivo nella provincia e in caso affermativo in quali enti/istituti.