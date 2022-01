Imperia al centro «la città ha finalmente un segno forte e discreto in memoria di una tragedia senza tempo» - Riviera24

Imperia. Il gruppo “Imperia al centro” commenta la posa della prima pietra di inciampo avventa questa mattina, da parte dell’amministrazione, per la giornata della memoria.

«Tre anni dopo Imperia ha i propri inciampi nella memoria. “Inciampo: qualsiasi ostacolo che impedisca, intralci o ritardi il movimento e, con valore astratto, qualsiasi cagione d’arresto e di ritardo.” Questo vuole essere l’opera dell’artista tedesco G.Demnig che posò a Colonia, in Germania, la prima pietra d’inciampo. Un ostacolo concettuale alla quotidianità, posto di fronte all’ingresso dell’abitazione del perseguitato, che esorti a ricordare un passato tragico ma tutt’altro che irripetibile. Un passato che ha riguardato anche Imperia, che pagò il proprio pesante tributo. Furono 50, come riportato negli archivi storici, gli uomini e donne deportati dalla nostra città nei campi di concentramento e 19 non fecero mai più ritorno. Con la posa della prima pietra in ricordo dell’unica donna imperiese deportata, Elena Caterina Moraglia, Imperia ha finalmente un segno forte e discreto in memoria di una tragedia senza tempo».

Infine il gruppo ringrazia il consiglio comunale «che tre anni fa votò all’unanimità la nostra proposta, e i componenti della commissione toponomastica e gli uffici comunali, che con paziente ricostruzione hanno riconsegnato un’identità a coloro cui fu strappata nei lager nazifascisti e restuito un nome a chi fu ridotto a numero».