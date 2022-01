Il sindaco di Cervo Cha eletto presidente del Comitato Tecnico di Rivieracqua

Cervo. È il sindaco di Cervo Natalina Cha il presidente del Comitato Tecnico di Rivieracqua S.C.P.A. L’individuazione si è svolta ieri mattina nel corso di una riunione, convocata a Palazzo comunale di Andora, durante la quale l’organo collegiale che riunisce i comuni di Badalucco, Ceriana, Pietrabruna, Isolabona, Soldano, Triora e Vallebona ha eletto i suoi rappresentanti. Oltre al presidente, i primi cittadini presenti all’incontro, anche in collegamento da remoto, hanno designato alla carica di vicepresidente il sindaco di Isolabona Augusto Peitavino.

«Si tratta di una nomina necessaria in quanto prevista dallo statuto della Società Rivieracqua – sono le parole del sindaco Lina Cha – Finalmente il Comitato Tecnico ha eletto i suoi rappresentati: le sue competenze sono molteplici e decisive, così come sono numerosi i pareri preventivi obbligatori e vincolanti che saremo chiamati a dare. Accetto l’incarico confermando tutto il mio impegno e quello del Comitato per offrire un contributo propositivo affinché sia garantito ai cittadini il miglior servizio possibile, anche dando voce alle esigenze delle nostre comunità».

Il sindaco di Isolabona ha dichiarato piena disponibilità a sostenere l’operato del presidente per portare in Rivieracqua la voce dei comuni. Il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, che ha sostenuto la nomina del sindaco Cha, ha augurato al Comitato Tecnico buon lavoro, assicurando piena disponibilità e collaborazione.