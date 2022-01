“Il nostro Kilometro Zero – Il territorio in un bicchiere”, CNA Imperia: «Al via un nuovo corso barman»

Imperia. Sei già titolare di un bar o intendi aprirne uno? Vuoi dare nuovo slancio al tuo locale ed ampliare la tua offerta? Lavori in un bar e vuoi specializzarti? In collaborazione con Antonio Mandica, noto bartender di Sanremo, forte di un’esperienza nel campo dei cocktail di oltre 25 anni, si accendono nuovamente i riflettori sul mondo del cosiddetto “bere miscelato”: tutto quello che c’è da sapere sulle regole del bartending a portata di mano con 16 ore di lezione. Il nuovo corso targato CNA a titolo “Il nostro Kilometro Zero” non solo insegna l’arte di cocktail e long drink passo dopo passo attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, ma vanta una peculiarità: l’attenzione verso il territorio ed i suoi prodotti, che ne diventano i protagonisti assoluti.

«L’utilizzo di materie prime di filiera corta, soprattutto per i valori di qualità e sicurezza che rappresentano, continuano a suscitare l’interesse del consumatore» – dichiara Luciano Vazzano, segretario territoriale CNA Imperia – «Preferire per il proprio locale uno stile di miscelazione basato su prodotti che appartengono o incarnano il nostro territorio può rivelarsi la chiave di volta per dare un nuovo slancio all’attività, un modo efficace per ampliare l’offerta e differenziarsi».

E continua, «La scelta di selezionare le nostre eccellenze permette non solo di lavorare con materie prime sempre fresche, ma favorisce il rapporto e l’interazione con le imprese produttrici locali e potenzia la propria identità, elementi che rappresentano un importante strumento di valorizzazione di questa professione, soprattutto in ottica turistica».

Il corso prenderà il via nel mese di febbraio con orario pomeridiano a partire dalle 14.30 alle 16.30: le lezioni si svolgeranno in presenza nel rispetto delle disposizioni normative e dei protocolli di sicurezza presso la sede CNA di Sanremo in via Bartolomeo Asquasciati 12 (zona Piazza Colombo).

Il programma:

– Tecniche Estrattive

– Sode e Drink Effervescenti

– Sciroppi

– Acidi Alimentari

– Shrub

– Schiume

– Arie e Velluti

– Preparazione di Prodotti Alcolici

– Tecniche di Chiarificazione

– Affumicatura

– Essiccatore.

Per informazioni sui costi o per iscriversi, contattare la Sede di Sanremo della CNA ai seguenti recapiti: tel. 0184 1916603 – e-mail segreteria@im.cna.it. I posti sono limitati.