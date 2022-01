Il Gozzano cala il tris ed espugna il Ciccione, Imperia sempre più in basso

Imperia. Un Gozzano corsaro infligge l’ennesima sconfitta casalinga all’Imperia: il sodalizio nerazzurro, padrone di casa al Ciccione, ha perso 3 a zero nel match contro i piemontesi.

Le formazioni

Imperia: Bova, Deiana, Castaldo, Petti, Losasso, Canovi (54′ Cassata), Giglio, Coppola (54′ Montanari), Rosati, Lupoli (60′ Virga), Cappelluzzo. A disposizione: Caruso, Carletti, Fazio, Cassata, Montanari, Minasso, Virga, Mara, Fatnassi. Allenatore: Ascoli.

Gozzano: Vagge, Di Giovanni, Nicastri, Castelletto, Bane, Montesano, Rao (63′ Pennati), Gemelli (71′ Cozzari), Gassama (82′ Paoluzzi), Cominetti (78′ Repossi), Sangiorgio (94′ Molinari). A disposizione: Ujkaj, Italiano, Turato, Pennati, Cozzari, Repossi, Faye, Molinari, Paoluzzi. Allenatore: Schettino.

Arbitro: Adil Bouabid Assistenti: Filippo Pignatelli e Lucio Magherini

Il tabellino IMPERIA 0 – GOZZANO 3

Ammoniti: 50′ Deiana, 64′ Gemelli (G), 84′ Virga

Marcatori: 39′ Montesano (G) (rig.), 80′ Gassama (G), 92′ Bane (G)

La cronaca

Primo tempo 1′ Via alla gara. Imperia con il 4 3 3, Rosati e Lupoli alle spalle di Cappelluzzo. In panchina Gianni Minori, preparatore dei portieri, per lo squalificato Nicola Ascoli

4′ Bella incursione di Cominetti, Castaldo chiude in corner

7′ Chance Imperia! Cappelluzzo vince un duello a centrocampo e scappa in contropiede, palla in area per Rosati che stoppa e calcia ma un difensore ospite riesce a chiudere respingendo la conclusione

11′ Ancora Cominetti scappa a Losasso, il suo cross è però semplice per Bova

13′ Coppola dai 30 metri prova il tiro, palla alta sulla porta di Vagge

20′ Lupoli inventa per Rosati, Vagge esce male con la palla che rimane lì. Cappelluzzo ci prova al volo di prima, ma la sua conclusione si spegne sul fondo

25′ Sangiorgio! Si accentra e calcia, la palla sibila larga di poco rispetto alla porta di Bova

28′ Gozzano pericoloso! Ottima giocata di un ispirato Cominetti che crossa teso in area, Castelletto in tuffo di testa non riesce a deviare a rete

37′ Rigore per il Gozzano! Contropiede degli ospiti con Di Giovanni lanciato in area messo giù da Cappelluzzo

39′ Montesano non sbaglia, Bova intuisce l’angolo ma non basta. Gozzano in vantaggio.

0 a 1 41′ Rosati calcia al volo da ottima posizione centrando però Lupoli in fuorigioco

44′ Coppola! Da calcio di punizione, Vagge respinge sulla linea

45′ Un minuto di recupero

46′ Finisce così la prima frazione al Ciccione, Gozzano avanti 0 a 1 grazie al rigore di Montesano

Secondo tempo 1′ Via alla ripresa senza cambi

5′ Deiana stende Di Giovanni, giallo per il terzino imperiese

9′ Doppio cambio per l’Imperia. Fuori Canovi e Coppola, dentro Cassata e Montanari

12′ Gioco fermo a terra Arturo Lupoli

14′ Rosati! Sfiora il gol su punizione, palla fuori di niente

15′ Lupoli non ce la fa al suo posto Federico Virga

18′ Ancora Rosati, ancora da fermo su punizione. Palla vicinissima alla porta di Vagge. Primo cambio Gozzano fuori Rao dentro Pennati

19′ Ammonito Gemelli per perdita di tempo

25′ Gassama! Doppio passo e conclusione a rete, Bova risponde presente

26′ Fuori Gemelli dentro Cozzari

29′ Losasso salva l’Imperia dal doppio svantaggio con una respinta su un tiro a botta sicura degli ospiti

30′ Miracolo di Bova! Cominetti sponda di testa per Gassama che calcia al volo, Bova vola a deviare

33′ Fuori Cominetti dentro Repossi, cambio Gozzano

35′ Gassama raddoppia per il Gozzano. Un tiro sbagliato di Repossi finisce sui piedi del 9 ospite che fredda Bova. 0-2

37′ Fuori proprio Gassama dentro Paoluzzi

38′ Di Giovanni mette una gran palla dentro, nessuno del Gozzano arriva per il tris ospite

39′ Ammonito Virga

42′ Nicastri solo in area grazia l’Imperia

45′ Cinque minuti di recupero

47′ 0 a 3 Gozzano. Paoluzzi calcia una super punizione, Bova vola a deviarla ma il pallone sbatte sull’incrocio e torna a centro area Bane lo deposita nel sacco

49′ Fuori Sangiorgio dentro Molinari

50′ Ancora Bova chiude su Nicastri.

Finisce così 0 a 3, Imperia sconfitta in casa dal Gozzano