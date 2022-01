Il Festival prende forma, fuori dall'Ariston si prepara il red carpet - Riviera24

Sanremo. Varchi e red carpet, prende forma il Festival fuori dall’Ariston. E’ iniziata questa mattina l’installazione delle barriere anti sfondamento, di color nero, che delimiteranno l’area ad accesso controllato in via Matteotti. I tecnici incaricati sono all’opera anche di fronte all’Ariston dove è in corso di allestimento del glass studio dedicato alle radio e le interviste Rai, oltre al PreFestival. Poco distante, in piazza Borea, il “tamponificio” curato dall’Asl1 Imperiese lavora a pieno ritmo da alcuni giorni.

La “red zone” di sicurezza in via Matteotti sarà presidiata dalle forze dell’ordine che controlleranno il rispetto delle norme sulla safety & security, introdotte dopo i fatti del Bataclan a Parigi e di piazza San Carlo a Torino, per ragioni anti-terrorismo. L’attenzione delle autorità sarà concentrata anche nell’evitare che nell’area pedonale si possano creare assembramenti.

Alle prove dei big oggi si alterneranno Gianni Morandi (da ieri a Sanremo), Matteo Romano, Ana Mena, Yuman, Noemi e Highsnob e Hu.