Il coordinatore di Cittadinanzattiva Imperia Mauro Manuello alla presentazione della rete regionale S.O.S. Salute Pubblica Liguria

Imperia. Sabato 15 gennaio alle 16 sarà possibile seguire una puntata speciale di Goodmorning Genova

dedicata al tema della salute in Liguria. Nello specifico verrà presentata la rete regionale S.O.S. Salute Pubblica Liguria, coordinamento di oltre 30 realtà e reti territoriali. Sarà presente anche il coordinatore di Cittadinanzattiva Imperia Mauro Manuello.

«Varie realtà e comitati locali presidiano le criticità relative a specifici ospedali o servizi territoriali. Ospedali e servizi al collasso con personale costretto a coprire le carenze di organico, pronto soccorso chiusi o a rischio chiusura, punti nascite chiusi da anni, servizi territoriali assenti o in forte difficoltà, esami e prevenzione in ritardo, liste di attese infinite con conseguente utilizzo per i cittadini di servizi privati o di servizi di altre regioni. Problemi che derivano da più livelli. A livello nazionale la spesa per la sanità pubblica è solo del 7% rapportato al reddito lordo nazionale, in Gran Bretagna è del 8%, in Francia del 9% e in Germania del 10%. A livello regionale l’amministrazione Toti ha pubblicamente dichiarato di voler privatizzare il 15% degli ospedali liguri. A livello locale tutte le Asl, oltre a problemi specifici, hanno problemi comuni: mancanza di strutture, malfunzionamento della burocrazia, carenza posti letto, tempi di attesa lunghi per prestazioni specialistiche, chiusura di strutture periferiche, a cui si va ad aggiungere carenza di personale in tutti i settori. Ai problemi elencati si somma una carenza comunicativa ed organizzativa nella gestione della pandemia che vede una moltitudine di cittadini smarriti cercare tra mille difficoltà risposte e soluzioni alle proprie necessità sanitarie, burocratiche e lavorative. Si proverà a fare il punto della situazione ligure, affrontando i problemi della sanità vecchi e nuovi, nel tempo della pandemia, si proporrà una riflessione per individuare un nuovo modello di salute e sanità» – spiegano gli organizzatori.

«All’incontro sarà presentata una buona pratica di medicina territoriale sviluppata in Toscana e ci confronteremo con realtà che hanno intrapreso un percorso di lungo respiro per individuare e condividere proposte e soluzioni relative alla salute riferite a tutto il sistema nazionale. Sarà possibile intervenire e partecipare con domande o comunicazioni scritte nelle chat della diretta che saranno condivise con tutti i partecipanti. L’incontro sarà moderato da Giovanni Giaccone, direttore responsabile di Goodmorning Genova. Sarà possibile seguire l’incontro su: https://www.facebook.com/goodmorninggenova, https://www.goodmorninggenova.org/, https://www.youtube.com/c/GoodmorningGenova e sulle pagine facebook di @goodmorninggenova, @SOS.SalutePubblicaLiguria. Ulteriori informazioni su e-mail: sos.salutepubblicaliguria@gmail.com, Gruppo FB: www.facebook.com/groups/sos.salutepubblicaliguria/ o pagina FB: @SOS.SalutePubblicaLiguria, www.facebook.com/SOSSalutePubblicaLiguria» – fa sapere SOS Salute Pubblica Liguria.

Programma del 15 gennaio:

ore 16

“La nascita di S.O.S. Salute Pubblica Liguria”

Mauro Manuello (Coordinatore Cittadinanzattiva Imperia)

“I problemi della sanità vecchi e nuovi, nel tempo della pandemia”

Claudio Calabresi (medico, Rete genovese “Insieme per la salute di tutti”)

“Riflessioni e proposte per un nuovo modello di salute e sanità”

Rino Tortorelli (Vice Segretario regionale Cittadinanzattiva)

ore 16.30

“L’esperienza sedimentata di medicina territoriale (per-con i cittadini) nel quartiere Piagge di Firenze”

Cecilia Francini (medico, Casa della Salute Piagge di Firenze)

“Superare i limiti del proprio territorio: Sanità e Salute da Bologna al nazionale”

Luca Negrogno (sociologo, membro dell’Assemblea per la salute del territorio di Bologna)

ore 17

Domande, contributi dai partecipanti e interventi di ospiti

ore 17.45

“Iniziative e prospettive di impegno in Liguria”

Rossana Aluigi (Rete genovese “Insieme per la salute di tutti”)

ore 18 Chiusura.