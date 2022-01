Il campionato Juniores Under 19 riparte sabato 5 febbraio - Riviera24

Genova. Il Campionato Nazionale Juniores Under 19 riparte sabato 5 febbraio. Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato i nuovi calendari della stagione sportiva 2021-2022 dopo la sospensione relativa alle giornate di sabato 8, 15, 22 e 29 gennaio 2022. Lo annuncia la Lnd.

In questa seconda parte di campionato, le formazioni Under 19, giocheranno quattro turni infrasettimanali: mercoledì 23 marzo (per la 5ª dei gironi A, B, C, G), venerdì 15 aprile (per la 9ª giornata dei gironi A, B, C, G e D, F, I), mercoledì 4 maggio (per la 12ª giornata dei gironi A, B, C, G) e 18 maggio (per la 15ª dei gironi A, B, C, G).

Per quanto riguarda gli orari, il calcio d’inizio delle partite sarà alle 15 dal 5 febbraio, alle 15.30 dal 19 febbraio e dal 2 aprile alle 16. Al termine della fase regolare scatterà quella finale per l’assegnazione del titolo nazionale.