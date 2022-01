Il calcio nell'altra metà del cielo, l'intervista doppia alle ragazze della Sanremo Ladies - Riviera24

Sanremo. Non c’è solo il calcio maschile a nella Città dei Fiori, con la Sanremese in lotta per un posto nel “paradiso” della Serie C. Forse vincono anche di più, si chiamano Sanremo Ladies e navigano a gonfie vele nel campionato di Eccellenza femminile della Liguria.

Questa volta, per la nostra intervista doppia, abbiamo chiesto cosa ne pensano del gioco e di altro ancora a Francesca Khelif ed a Alessia Greco, entrambi nel settore difensivo delle sodalizio matuziano.

Ventenni, ma con già alle spalle un discreto bagaglio di esperienze nelle scienze pedatorie, ci raccontano come si vive il calcio nell’altra metà del cielo, tra festeggiamenti particolari per le reti e passioni che non conoscono genere maschile o femminile.