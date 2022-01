Sanremo. É tutto pronto nella Città dei Fiori per l’inaugurazione di Mama Qucha, locale dedicato ai sapori del Sud America, in programma martedì 1° febbraio alle 18 in piazza Bresca.

Si tratta del secondo locale dopo quello aperto lo scorso anno dai giovani Willy Siffredi e Simone Orengo a Bordighera in via Vittorio Emanuele 175, nei pressi dell’incrocio con corso Italia.