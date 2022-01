I Lions a supporto delle scuole di Ventimiglia

Ventimiglia. I giovani sono una delle grandi aree di azione del’associazione internazionale dei Lions club, ed è in quest’ottica che i soci del Lions club Ventimiglia agiscono sul territorio a favore dei giovani e, più in particolare, delle scuole.

Dopo aver consegnato, prima di Natale, un buono per l’acquisto di materiale didattico alle scuole medie Biancheri, oggi il presidente Sauro Schiavolini, accompagnato da alcuni soci, si è recato presso la scuola primaria di Ventimiglia Alta per portare, ancora una volta, un contributo destinato a favorire i docenti nel loro difficile compito di educare i più giovani.

«È stata una gradita sorpresa per me e per tutti i soci – afferma il presidente Schiavolini – ricevere una piccola targa realizzata dai ragazzi, in segno di riconoscenza per il nostro operato. Devo ammettere di essermi commosso; quello che i Lions fanno non lo fanno per avere un ritorno, ed è dal 1917 che lo dimostriamo, ma certi gesti scaldano il cuore».