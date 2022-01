Green park a Sanremo Pian di Poma, mercoledì prossimo il sopralluogo di Palazzo Bellevue - Riviera24

Sanremo. Procede il cammino che porterà alla realizzazione di un “green park” nella zona di Pian di Poma. Si tratta di un’operazione di partenariato pubblico-privato con la formula del project financing, per un totale di 3 milioni e mezzo di investimento a carico del proponente.

Il progetto, oltre a prevedere una riqualificazione totale di un’area oggi degradata, su oltre 18 mila mq, dovrebbe andare finalmente a risolvere l’annoso problema dell’area camper, dotando la Città dei Fiori di una zona dedicata e attrezzata di alto livello.

Oltre al rifacimento della scogliera protettiva, dovrà inoltre essere realizzato un parco urbano a mare con aree gioco per bambini e nuove aree verdi per oltre 1200 nuove piantumazioni previste, che, nei progetti, dovrà andare ad arricchire ulteriormente il patrimonio arboreo di Palazzo Bellevue. In quest’ottica l’area di Pian di Poma sarà, mercoledì prossimo, di un sopralluogo dea parte dell’amministrazione comunale.