Golfo Dianese, quest’estate arriva l’Ape-scheria

Diano Marina. Preda d’eccezione nei mari della Riviera di Ponente per il pescatore sanremese Federico Martino. E quest’estate arriva l’Ape-scheria. Ma andiamo con ordine: oggi il matuziano ha pescato, a bordo della sua motobarca “Swing” davanti a Cervo, uno splendido esemplare di cernia bruna da 5 chili. Bella e buona, soprattutto al forno.

guarda tutte le foto 4



L’Ape-scheria

Ma il pescato di qualità non è una novità per Federico. La novità è che, probabilmente a partire da giugno, il pescatore andrà in tour per i comuni costieri del Golfo Dianese (Diano Marina, San Bartolomeo e Cervo) con un’Ape Piaggio adibita a banco pesce ambulante, dove si potranno acquistare le prelibatezze del mare a chilometro zero.