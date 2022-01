Dolceacqua. Gli ex calciatori Luca Toni, Cristian Zaccardo, Vincent Candela e Nicolas Sébastien Frey, accompagnato dal fratello Sébastien Frey, si sono sfidati sui campi di padel del Tennis Club Dolceacqua. Per le glorie del pallone, tranne Candela, già ospite del borgo dei Doria, è la prima volta nel paese della val Nervia.

In una giornata di pieno sole dal sapore primaverile, i campioni hanno imbracciato la racchetta per un mini torneo di padel con vista castello.

L’ex attaccante Luca Toni e il difensore Cristian Zaccardo, campioni del mondo con la nazionale italiana nel 2006, l’ex difensore e centrocampista della Roma Vincent Candela, campione del Mondo con la Francia nel 1998 e d’Europa nel 2000, e l’ex portiere di Inter, Parma e Fiorentina Sébastien Frey stasera giocheranno sui campi dello Stade Louis II di Monaco a scopo benefico. Alle 18,30, infatti, è attesa la Fight Aids Cup che vedrà sfidarsi i “Barbagiuans”, squadra del principe Alberto II di Monaco, e il Cirque FC. A, della principessa Stéphanie.

«Siamo venuti qui a fare un po’ di padel tra amici – ha dichiarato Sébastien Frey, capitano della squadra della principessa Stéphanie – Poi stasera tutti i giocatori che sono qua saranno presenti alla partita benefica: tutti i ricavati andranno alla fondazione della principessa Stéphanie, “Fight Aids”. Quindi un evento benefico, un evento bello, che attraverso Monaco aiuta i bambini di tutto il mondo».

Scopo dell’iniziativa è sostenere la lotta contro l’Hiv.

La presenza dei campioni è l’ennesimo, ottimo, biglietto da visita per il Tennis Club Dolceacqua che ospita regolarmente vip dello sport e non solo. «Nel 2019 siamo riusciti ad aprire questo centro – dichiara Giacomo De Gaetano, socio del club – Abbiamo due campi polivalenti, tennis e calcetto, dove svolgiamo la nostra scuola tennis, e tre campi da padel, che è stata un po’ una novità per la zona, siamo stati i precursori di questa attività, tanti non sapevano di cosa si trattasse all’inizio, ma ora è uno sport molto di moda e ci sta portando ad avere come ospiti parecchi ex campioni sportivi sia di calcio che di altre discipline, grazie alle amicizie che abbiamo con alcuni di loro».

«I rapporti di amicizia sono importanti perché ti fanno conoscere le persone – aggiunge il sindaco Fulvio Gazzola – Poi molto probabilmente anche il luogo piace, e il fatto che ritornino nuovamente a giocare qua vuol dire che anche il paese, la gente e il circolo sono di loro gradimento».

Dopo il torneo, vinto dalla coppia Candela – De Gaetano, i calciatori si sono fermati a pranzare all’interno del circolo prima di ripartire alla volta di Monaco.