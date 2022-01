Gli abiti di Milva in mostra al Casinò, Armani: "Eleganza innata che nasce dall'intelligenza" - Riviera24

Sanremo. “Milva aveva quell’eleganza innata che nasce dall’intelligenza, dal carattere e dall’indipendenza. Così fiera e sensuale con la sua splendida chioma fulva, autentica e teatrale, non era la tipica donna Armani, eppure a suo modo lo è stata, interpretando i miei abiti, facendoli propri in maniera sorprendente. Il suo fascino unico e la sua energia vitale sono indimenticabili. Sono felice che un abito da lei indossato faccia parte di questa esposizione: per il fine benefico e per il ricordo di una donna e artista unica”, ha dichiarato Giorgio Armani riguardo la mostra omaggio a Milva, allestita nel foyer del Casinò di Sanremo, con 16 abiti che ha indossato nel corso della sua folgorante carriera.

La mostra curata da Marvi De Angelis, con la collaborazione della professoressa Martina Corgnati, figlia dell’artista, rientra in un più ampio progetto di beneficenza: da Sanremo, infatti, prende il via ad un percorso espositivo-narrativo dedicato all’artista, che verrà presentato integralmente in primavera al Museo Nazionale Rossini di Pesaro.