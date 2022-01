Gabriele Ferrara dell’Atletica 2000 Bordighera sesto al Cross del Campaccio

Bordighera. Ottimi risultati per due atleti della provincia di Imperia al Cross del Campaccio, andato in scena ieri a San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano.

In una bella giornata di sole Gabriele Ferrara dell’Atletica 2000 Bordighera, al primo anno nella categoria cadetti 14-15 anni, è riuscito a classificarsi 6°, concludendo 2500mt in 8’44” a soli 12″ dal primo arrivato, al cross dell’Epifania. «Bravissimo» – commenta la società che sottolinea – «Il cross del Campaccio è una delle più importanti gare nazionali di corsa campestre».

Per l’Atletica Sanremo ha debuttato Raffaele Giovinazzo, che, nella categoria Juniores 17-18 anni, è riuscito a piazzarsi 12°. «Un ottimo inizio per un debuttante» – commenta la società.

I ragazzi sono stati accompagnati dal coach Sergio Cagnati.