"Furbetti" del vaccino, blitz dei Nas al Palabiguada di Camporosso - Riviera24

Camporosso. Ispezione dei carabinieri del Nas, stamane, nell’hub vaccinale di Camporosso. I controlli dei militari hanno riguardato la registrazione di chi doveva essere vaccinato e soprattutto verificato che venissero richiesti i documenti per scongiurare la possibilità che tra i presenti ci fosse qualche “furbetto del vaccino”, ovvero chi si presenta fornendo generalità diverse dalle proprie, mostrando solo la tessera sanitaria, con l’intento di favorire, con o senza compenso, qualche no vax che in questo modo otterrebbe il green pass senza effettuare alcuna vaccinazione.

Durante il controllo è emerso che nel centro di Camporosso, gestito da Asl 1 con la Croce Azzurra Misericordia per la parte tecnica e amministrativa, tutto si svolge in modo regolare.

Ispezioni analoghe sono state effettuate anche negli hub vaccinali di Imperia e Taggia.