Fondazione Gimbe, in una settimana Liguria +208% dei casi Covid

Imperia. Record nazionale di nuovi casi ogni 100 mila abitanti per la Liguria. Il dato emerge dall’ultimo report della Fondazione Gimbe che classifica a +208,7% la percentuale di positivi tracciati dal 5 all’11 gennaio, in netto peggioramento sulla seconda delle regioni più colpite dalla quarta ondata: l’Emilia Romagna a +129,8%. La provincia di Imperia conferma l’alta incidenza del virus, con 2206 nuovi casi in una settimana, a poche centinaia da quella di Genova. Il dato peggiore, in relazione agli abitanti, lo fanno registrare le province di Spezia e Savona.

Per Gimbe la Liguria è da zona arancione per posti letto disponibili in area medica (vedi grafico in fondo), con un solo posto disponibile nelle terapie intensive regionali prima del cambio automatico di fascia. Lo scenario della zona rossa è invece più lontano: ancora 40 posti disponibili in area medica e 23 in terapia intensiva.

Nel dettaglio, in Liguria:

Nella settimana 5-11 gennaio si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1259) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi ( 208,7% ) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (37,8%) e in terapia intensiva (19,5%) occupati da pazienti COVID-19;

) rispetto alla settimana precedente. e in occupati da pazienti COVID-19; La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 79,6% (media Italia 79%) a cui aggiungere un ulteriore 2,9% (media Italia 3,8%) solo con prima dose;

Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 56,6% (media Italia 61,5%).

(media Italia 61,5%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 1,6% (media Italia 2,4%) a cui aggiungere un ulteriore 10,7% (media Italia 15,9%) solo con prima dose;

(media Italia 2,4%) a cui aggiungere un ulteriore 10,7% (media Italia 15,9%) solo con prima dose; L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia:

o La Spezia 2.531

o Genova 2.377

o Savona 2.349

o Imperia 2.206