Festival di Sanremo, in città spunta il Batmadeus - Riviera24

Sanremo. L’hashtag è #batmadeus e il disegno è firmato “John Sale Art”. Dei manifestini stanno iniziando a spuntare da ieri nel centro della Città dei Fiori. Ritratto c’è un Batman con la faccia di Amadeus, il presentatore di questa (come della scorsa) edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sanremo, i manifestini con il Bat-Amadeus

Sembrerebbe che una persona abbia iniziato ieri pomeriggio ad attaccare le stampe partendo dalla porta carraia dell’Ariston in via Roma, dove gli artisti entrano per le prove sul palco.

Da lì i disegni sono stati prontamente rimossi dalla sicurezza, ma l’individuo in questione non si è dato per vinto, tanto che altri manifestini identici si possono trovare in via Volturno e in via Escoffier. Dell’autore si conosce il nome ma non l’identità, fatto sta che comunque i social, con il loro tam tam, stanno già moltiplicando la fama del Batmadeus.