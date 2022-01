Festival di Sanremo, il video di Amadeus in cerca di Fiorello: «Non c'è ancora nessuno» - Riviera24

Sanremo. «C’è qualcuno? Non c’è ancora nessuno». A dirlo, è uno sconsolato Amadeus che nel primo pomeriggio ha postato un video su Instagram in cui lo si vede bussare alla porta della stanza numero 407 dell’hotel Globo, camera che lo scorso anno era occupata dall’amico e co-conduttore del Festival di Sanremo Rosario Fiorello.

Accompagnato da un’emoticon che sottolinea la tristezza di essere senza l’amico “Ciuri”, Amadeus sottolinea: «Purtroppo non c’è ancora nessuno».

Fiorello tornerà all’Ariston? Al momento non ci sono certezze. E Amadeus, che con Fiore ha condotto già due edizioni della kermesse canora, non lascia trapelare nulla.