Festival di Sanremo, il cantante Aka7even positivo al Covid-19 - Riviera24

Sanremo. Il cantante Aka7even, in gara al 72° Festival di Sanremo con il brano “Perfetta così“, è risultato positivo al Covid-19.

Ad annunciarlo è stato lo stesso artista, uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, in un tweet: «Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia, Vi abbraccio forte! A presto, Aka».

La partecipazione del giovane alle kermesse canora non dovrebbe però essere a rischio; l’evento musicale è infatti in programma dal 1° al 5 febbraio e dunque avrebbe il tempo necessario per guarire e uscire dal periodo di quarantena.