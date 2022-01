Festival di Sanremo, gli artisti scelgono il ristorante Glam

Sanremo. Diretta di Rai2 dal Glam Restaurant, il ristorante in cui fanno tappa tanti cantanti del Festival durante la kermesse e non solo. Nella trasmissione condotta da Simona Ventura, “Citofonare Rai2″, è stato intervistato Roberto Berio, titolare e presidente di Sanremo On, rete di imprese che promuovono commercio e turismo nella città dei fiori, nonché capo ufficio stampa per 4 anni del Festival di Sanremo.

Tanti gli aneddoti e gli ospiti del Glam tra cui Berio ha voluto ricordare Zucchero: «Viene sempre qui da noi quando è in città e solitamente ci intratteniamo fino alle 4 del mattino a chiacchierare, bere e divertirci anche con gli altri giornalisti».

Quali sono i piatti preferiti dai vip sanremesi al glam? «Sicuramente quelli a base dei carciofi locali e il carpaccio con il gambero di Sanremo».

Proprio dalla terrazza del Glam il vincitore del Festival del 2020, Diodato insieme all’amico e secondo classificato Gabbani, ha voluto festeggiare la vittoria «Dopo averci scelto tutta la settimana, ha voluto condividere con noi questo momento memorabile».