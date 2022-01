Festival di Sanremo, Confcommercio pronta a dare il proprio supporto - Riviera24

Sanremo. La Confcommercio è pronta a dare il proprio supporto, attraverso tutti i commercianti associati, perché il Festival di Sanremo sia anche un evento dal punto di vista della presenza turistica in città.

Spiega il presidente della Confcommercio della città di Sanremo Andrea Di Baldassarre: «Ora che le date dell’evento sono fissate e ufficiali, la Confcommercio è pronta come sempre a fare la sua parte per sostenere l’evento e fare in modo che sia occasione di presenza turistica in città. I commercianti sanremesi sono pronti. Avremmo preferito avere risposte in merito alle nostre istanze, ma apprezziamo la garanzia data dall’assessore al Turismo del Comune di Sanremo circa il fatto che la nave che approderà davanti alla nostra costa non sottrarrà presenze al centro cittadino, ma, anzi, le incrementerà. Un aspetto fondamentale, perché non siamo nelle condizioni di rischiare ulteriori perdite, oltre a quelle già causate dall’emergenza pandemica».

Conclude Di Baldassarre: «Appoggeremo tutto ciò che favorisca il lavoro e porti visibilità alla città. Il Festival è sicuramente un importante evento mediatico, ma non può limitarsi a questo. Deve infatti essere occasione di lavoro per tutto il comparto economico cittadino e per questo motivo ogni iniziativa collegata alla manifestazione deve essere occasione di incremento lavorativo».