Festival della Canzone Cristiana Sanremo: ecco la giuria, lo staff e gli ospiti della prima edizione - Riviera24

Sanremo. Lavori in corso per l’avvio della prima edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022, che si terrà a Sanremo, nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 19,30, nei giorni 3, 4 e 5 febbraio, nell’Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione.

L’iniziativa musicale, organizzata dal cantautore e direttore artistico Fabrizio Venturi, con il patrocinio del Comune di Sanremo e la collaborazione della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, si prefigge di trasmettere i valori cristiani mediante la canzone. L’ intento è quello di realizzare un connubio creativo tra la canzone e la fede e tra la canzone e la lode a Dio. Il Festival, difatti, si prefigge l’intento di lodare Dio attraverso la musica nella Città dei fiori, ossia a Sanremo che, più di ogni altra città, per la sua tradizione, rappresenta l’Italia musicale.

«Seguiremo e racconteremo il Festival della Canzone Cristiana sui social e il portale Vatican News e trasmetteremo i tre gironi della competizione sulla Radio Vaticana – ha dichiarato Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana – Vatican News, il quale ha aggiunto – Non abbiamo uno spazio dedicato specificatamente alla Christian Music, per cui possiamo affermare che il Festival ci spinge ad una nuova creatività. Siamo molto contenti di aderire a questa manifestazione canora, che nasce nella città dei fiori e della musica. Sanremo incrementerà, ancor più, la sua offerta, creando di fatto, per tre giorni, una staffetta musicale tra il Festival della Canzone Cristiana e lo storico Festival della Canzone Italiana. Le note costituiscono uno degli architravi della Radio dei Papi, insieme alla liturgia, informazione e formazione. Il nostro scopo è portare la buona notizia, la voce del Papa nel mondo, la speranza, non lasciare mai nessuno da solo: questo può realizzarsi anche grazie al calore delle note. La pandemia ha ferito anche il settore musicale, ma la musica non ci ha mai abbandonato. Papa Francesco, recentemente, ha ricordato che la forza del canto e della musica possono evocare la parola di Dio e contribuire a generare, ovunque, uno spirito di fraternità».

Tra gli ospiti della manifestazione, oltre a Giuseppe Cionfoli, vi sarà Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte salirà sul palco dell’Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione, venerdì 4 febbraio, con l’intento di evidenziare l’ineludibile valore artistico della canzone, rimarcando la sua appartenenza al piano dell’arte vera e propria, nella sua espressione più elevata ed autentica, in quanto anch’essa eminente forma artistica.

Il produttore discografico Gianni Testa è il presidente di giuria della prima edizione del festival. E’ noto per la sua ampia esperienza artistica, che spazia dal grande teatro con Massimo Ranieri ai programmi più importanti della Rai, fino ad approdare alla direzione artistica e alle commissioni dei più grandi festival e talent italiani, in primis “Area Sanremo” e “Performer Italian Cup”, su Rai 2. E’ direttore artistico di Joseba Label e Joseba Publishing, due realtà in ascesa nel panorama delle etichette discografiche indipendenti italiane. Fabrizio Venturi ha voluto Gianni Testa non solo per la sua esperienza musicale, ma soprattutto perché militante, da anni, nel movimento del rinnovamento nello Spirito Santo, nonché per il suo messaggio di luce, di cui non fa mistero.

Ilaria Sambucci sarà la coreografa e danzatrice di “Sanremo Cristian Music 2022”. Ilaria è una ballerina ed una poliedrica artista partenopea. Dal 2017 al 2020 ha diretto ‘Lo Schiaccianoci, Scuola di Danza e Teatro’, l’Associazione, da lei ideata e fondata, si prefigge l’obiettivo di contribuire allo sviluppo delle abilità morali e tecniche dei nuovi artisti. Diverse sono le sue esperienze professionali, tra cui la sua partecipazione nel prestigioso corpo di ballo della 71esima edizione del Festival di Sanremo, che l’ha vista danzare al Teatro Ariston al fianco di Fiorello e Amadeus, nonché il suo debutto teatrale nel ruolo di “Filumena Marturano”, diretta dal Maestro G.B. Diotaiuti.

L’Ufficio Stampa del Festival è affidato al giornalista Biagio Maimone. Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, già segretario di Sua Santità Papa Francesco, due mesi fa, lo ha designato membro del Comitato delle Relazioni Pubbliche e Fundraising dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo” Onlus.

«La musica non vi è dubbio che possa rivestire un ruolo educativo e trasformativo in una società, come quella attuale, che sta smarrendo i valori umani e che, in virtù di tale ruolo, possa risvegliare le coscienze dormienti affinché si ridestino e si mettano all’opera per salvaguardare l’essere umano» – ha dichiarato Venturi, ed è questo il fine ultimo dell’impegno creativo, di carattere musicale, a cui il cantautore darà vita. A condurre la kernesse canora al fianco di Fabrizio Venturi, vi sarà DJ MItch di Radio 105.

Alcuni dei componenti della giuria, dello staff e degli ospiti, che potrà subire integrazioni successive:

La giuria del Festival è composta da:

Enrico Anghilante, fin da giovanissimo iniziò a lavorare nel settore Web & Comunicazione. L’editoria on line lo vede pioniere con www.sanremonews.it agli inizi del 2000, oggi svolge un ruolo attivo nei settori della comunicazione, Web, Editoria on line, Management Sportivo e Culturale Ecclesiastico;

Mariella Masi, laureata in Pedagogia e Musica al Conservatorio di Lucca, molte le sue Pubblicazioni su riviste internazionali specialistiche di didattica su argomenti culturali, pedagogici e musicali. Ha perfezionato il canto lirico con cantanti lirici di fama internazionale;

Max de Palma, è stato uno dei protagonisti di “Domenica In”, “La vita in diretta”, “La prova del cuoco” al Maurizio Costanzo Show, a “I Fatti Vostri”, Disco Ring premiato al Festival della Televisione Italiana su RAI 1 e molti altri premi;

Paola Maschio, moglie di Roberto Bignoli uno dei più celebri cantautori della Christian music italiana, scelta su espressa volontà del cantautore Fabrizio Venturi, Direttore artistico del Festival al fine di ricordare l’amico scomparso nel 2018 dopo una lunga e sofferta malattia. Con il premio Roberto Bignoli sarà la moglie a consegnare il trofeo al vincitore. Bignoli nel corso della sua carriera ha inciso dodici album, ha ricevuto cinque premi Unity Awards, conferitigli dall’United Catholic Music and Video Association, due dei quali conferitigli a Washington, il terzo in Minnesota, a Phoenix in Arizona il quarto ed il quinto. Si i è aggiudicato il Calice d’Oro della musica cristiana nella Notte dell’Evangelizzazione al Teatro Olimpico di Roma e nel 2017, infine ha ricevuto il prestigioso premio “Riconoscimento Giovanni Paolo II” a Bisceglie. Insomma, una vera star della Christian music.

Mitch, il noto DJ di Radio 105 e inviato delle Iene che affiancherà Fabrizio Venturi nella conduzione del Festival della canzone Cristiana Sanremo 2022

Alcuni ospiti:

Bruno Maccarri, in arte Bruno E Basta, è un cantautore romano di grande sensibilità artistica e umana. Ha un passato artistico molto ricco di esperienze in Italia e in Europa. La sua musica, il suo originale genere musicale, il suo Pop Rock Latino lo rendono inconfondibile;

Dio lo vuole band, gruppo nato nel 2013 grazie all’incontro di musicisti professionisti che hanno voluto seguire Gesù cantando. Pasquale Minuto, fondatore della band, ha presentato il frutto di una sua idea diventata una realtà che ha coinvolto tutta l’Italia con il brano “Invisibili”, con più di 1.000.000 di visualizzazioni su YouTube. Diffondere la voce di don Tonino Bello è la missione di ” Dio lo vuole band”;

Don Lino, Don Pasqualino di Dio, collaboratore di Tv2000, Direttore Spirituale presso Piccola casa della Misericordia di Gela. Nominato per il ministero di esorcista, è stato ausiliare di vari esorcisti e segretario dell’Equipe diocesana per la Liberazione costituita da Mons. Pennisi, presente ai convegni dell’Associazione Internazionale Esorcisti (riconosciuta dal Vaticano) di cui fa parte. È coadiuvato da un’equipe di preghiera e di esperti in medicina e psichiatria;

Don Michele Madonna, a Napoli è un punto di riferimento per molti giovani. Uno “stile” rivoluzionario, in linea con la chiesa di Papa Francesco, Gesù e la parola di Dio sono il perno del suo messaggio. Le sue messe traboccano di fedeli, il suo stile sta sicuramente infiammando molti giovani dei quartieri napoletani e molti dei quali erano prima lontani dalla chiesa;

Giuseppe Cionfoli è entrato nell’ordine dei Cappuccini della provincia di Bari. Esordì come cantautore a ” Domenica In”, per poi partecipare a due edizioni del Festival della Canzone Italiana al Teatro Ariston, ha anche partecipato al reality show condotto da Simona Ventura “L’isola dei famosi”;

Padre Luca Arzenton, porta la fede tra le nuove generazioni con la musica e ne è convinto. Guida la comunità di Strona con un progetto legato alla musica. La band musicale Shout Koinonia è formata da musicisti della Koinonia Giovanni Battista, il cui scopo è quello di lodare il Signore attraverso la musica e portare il Vangelo attraverso canti che parlano dell’esperienza con Cristo;

Sefora Orefice, in arte Sephora, vuole essere una nuova generazione di “Gospel pop”. Un’artista, con alle spalle numerosi concerti, ha già prodotto 3 album con 3 diverse etichette discografiche, scalando le vette della Musica Cristiana in Italia. Una Cantautrice rivoluzionaria che rincorre il sui sogni.

Alcuni elementi dello staff:

Alessandro Ruggiero, passa dal Engineering all’Hacking Etico. Ha un Dottorato in Marketing Strategy – IASU CAMPUS LTD. Nel 2008 entrò a lavorare nella ex-TV di Cecchi Gori fino a raggiunse il ruolo di direttore di produzione della storica emittente regionale canale 10 di Firenze, per poi condurre la Regia di cortometraggi che hanno riscosso successo in festival internazionali;

Enrico Ciampalini è il responsabile di produzione che affianca il direttore artistico Fabrizio Venturi. Ideatore, produttore e conduttore del format televisivo nazionale Overture. Responsabile di Produzione del film di Alessandro Paci “Gli abiti nuovi del Granduca”, prodotto da Cecchi Gori. Manager organizzativo di eventi e concerti e cantanti, fra cui: Raf, Gloria Gaynor, Pino Daniele, Pooh, Vandelli, Le Vibrazioni, Luisa Corna, Antonello Venditti, Ivana Spagna;

Marta Bucciarelli, responsabile della segreteria del Festival, ama ricordare le sue varie esperienze come attrice teatrale, ha studiato canto ed è diventata, in seguito, una vera esperta del marketing;

Thomas Bucciarelli, ha curato la scenografia del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022. Laureato all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano, con 110 e lode in scenografia. Docente di progettazione di spazi sonori nel biennio di nuove tecnologie all’Accademia delle Belle Arti di Brera, Assistente scenografo delle opere “ Una festa per Aristofane” e “ Dionisos il Mito” al Teatro Greco di Segesta e in Tournè europea. Collaboratore di Dario Fo e Franca Rame per la trentennale della strage di Piazza Fontana;

Biagio Maimone, capo Ufficio Stampa del Festival. Si occupa di comunicazione sociale, politica ed economica e collabora, in qualità di opinionista, con diversi quotidiani. Svolge attività di Ufficio Stampa per Enti, per esponenti del mondo politico e per eventi e manifestazioni. Giornalista e comunicatore italiano, Presidente del Gruppo Dei Quotidiani online Retewebitalia.net e corrispondente dall’Italia per il quotidiano italo-americano “America Oggi” www.americaoggi.us. Presidente del Club del Marketing e della Comunicazione www.clubmc.it, Condirettore del quotidiano online www.marketingjournal.it, nonché Segretario Generale del Club medesimo. Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, già Segretario di Sua Santità Papa Francesco, lo ha designato membro del Comitato delle Relazioni Pubbliche e Fundraising dell’Associazione ” Bambino Gesù del Cairo” Onlus;

Giovanni Germanelli, collabora con l’Ufficio stampa del Festival. Si occupa di stampa musicale da oltre 10 anni. Una vittoria con artista al Deejay Onstage di Radio Deejay e Musicultura, 7 Festival di Sanremo, 3 in sala stampa, 1 con due ospiti sul palco, 3 in gara. Un lavoro costante e professionale per cercare di essere tra i migliori uffici stampa musicali, sempre attento agli artisti emergenti.

Il pregiato Trofeo ufficiale del Festival della canzone Cristiana Sanremo 2022 che varrà consegnato ai vincitori, è ideato dalla grafica Natache Luciani e realizzato da Spazio Vetro S.R.L fra.lli Lombardi, la trentennale vetreria abruzzese nel settore del vetro è una tra le prime aziende nazionali nella lavorazione del vetro piano.